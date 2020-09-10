Украинский пенсионер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому

"Спасибо тебе господин президент! Мне 66 лет я ещё работаю… Пенсия у меня 1460 гривень! Как можно это назвать? Солидарность? Справедливость? Да! Кто будет думать о народе при такой зарплате, плюс разные льготы. .. Стыдно, а ведь вышли из народа", - возмущен украинец, пишет puer.net.ua.

К слову, вХарькове убыточное предприятие приобрело дорогостоящий смартфон известной марки, а также аксессуары к нему.

Об этом пишет "Харьковский антикоррупционный центр" со ссылкой на Prozorro.

Цели покупки такого дорогостоящего гаджета не сообщаются. Коммунальное предприятие "Горэлектротранссервис" недавно заключило договор с частным предпринимателем Виктором Приходько на приобретение смартфона iPhone 11 256 Purple Dual Sim за 25 860 гривен. Также к телефону было куплено защитное стекло и силиконовый чехол.

Помимо телефона было приобретено стекло Pixel 3D и защитный чехол Silicone Case (HC) – Pomegranate. В общественной организации сообщили, что убытки Горэлектротранссервиса за первые 6 месяцев составили 64,3 миллиона гривен. В 2019 году убытки предприятия составили 23,7 млн грн.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

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