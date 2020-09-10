Украинская журналистка и писательница Зоя Казанжи заявила, что в Украине должно быть обязательное требование:
"Отмена любого транспортного сообщения с Россией – давно пора. А еще обязательное требование знать язык для всех, кто работает в государственном секторе, медиа и сфере услуг. Образование исключительно на украинском и английском языках – мы должны стать для них чужими, непонятными, далекими. Другими.
Их страна не имеет будущего. Она рано или поздно распадется на Татарстани, Ичкерии, Башкирстани и т. д. Там впереди много всего интересного. Для нас. В роли зрителей.
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Мы вырвались. Уже вырвались. Как бы нас не тащили обратно. Как бы ни тешили себя надеждами Друзья «русского мира».
Россия-тотальное зло. И надо жестко искоренять зло здесь, дома. Везде, где оно будет пытаться прорастать", - завила в 2018 году Зоя Казанжи.
К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.
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