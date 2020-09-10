В Харькове жители вышли на акцию протеста

Люди рассказали о своих бедах у Октябрьского районного суда, а через неделю приедут в Киев, чтобы напомнить о себе центральной власти.

«Не дадим власти делать нас лохами» - с таким лозунгом они вышли на площадь в Харькове. Эти люди живут в общежитии, которое располагается под боком у коксохимического завода. Люди рассказали, что они не могут нормально жить и дышать, живя возле завода и смежных с ним производств.

Одним из инициаторов митинга является Александр Константинов. Он составил петицию на сайте президента и позже отправится в Киев на митинг, который запланирован на следующие выходные.

"Главная задача сегодняшнего пикета — это сбор подписей и широкая огласка для общественности о том, что есть такая петиция. Мы собираем бумажный вариант подписей и будем ехать в Киев, в Офис президента и требовать, чтобы их добавили к нашему электронному варианту петиции. 16 сентября будет акция Save фоп, я тоже еду в Киев принимать участие", — сообщил Колесников Харьков Today.

Ранее мы писали, что Минздрав готов ввести жесткий карантин по всей Украине, в частности в Харькове.

«В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости», - заявили в Минздраве, передает телеграм-канал.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.