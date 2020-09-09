На местро мэра Харькова претендовал представитель ВО “Свобода” Андрей Коломийцев

8 сентября заявил о том, что снимает свою кандидатуру из-за плохого самочувствия. Об этом говорится в сообщении партии на официальном сайте.

Андрей Коломийцев рассказал, что причины кроются в медицинской плоскости. Также он отметил, что здоровье не даст ему на 100% отдаваться работе на город.

“Причина кроется в медицинской плоскости. К сожалению, не все обстоятельства можно предугадать и возникают совершенно неожиданные события. Так случилось, что мои политические амбиции и искреннее желание воплотить в жизнь уже готовую программу вошли в конфликт с необходимостью плотно заниматься собственным организмом. Это не даст возможности заниматься политической деятельностью со стопроцентной отдачей. Решение отказаться от баллотирования далось мне очень тяжело, но порядочность по отношению к партии и коллектива превыше всего”, — говорится в сообщении Коломийцева.

Однако ВО "Свобода" не собирается сдавать позиции и скоро объявит имя еще одного кандидата.

К слову, харьковским школьникам раздали тонны политической рекламы.

1 сентября Харьков заполонили изображения Геннадия Кернеса и логотипы партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

Изображение Кернеса вручали школьникам разных классов: в младших — на воздушных шарах и водяных раскрасках, в старших — на блокнотах, экосумках, браслетах и ручках.

Продукцию с политической рекламой, которую раздают в школах, массово публиковали пользователи соцсетей. К новому учебному году ученики получили подарки под брендом "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.