Главарь боевиков "ДНР" Александр Ходаковский рассказал, как боевики РФ могли выйти на границы Харькова, Днепра и Запорожья, расширив территорию "Л/ДНР"

Боевик добавил, что они могли удерживать контроль над Мариуполем и получить в свое распоряжение порт и выход к морю, передает dialog.ua.

Также он выразил разочарование тем, что боевики упустили шанс вплотную приблизиться к Харькову, Днепру и Запорожью.

"Выйди мы на границы областей - уже и Харьков с Днепропетровском и Запорожьем чувствовали бы наше дыхание в упор... Не хватило нам "стройматериалов" и еще чего-то важного. Но, как говорите вы и я сам периодически, история не знает сослагательного наклонения. Что дальше? А как в той известной песне: следует жить. Жить в том, что сумели построить. Мечтать о расширении "жилплощади", но пока стараться сберечь и хоть как-то обустроить то, что имеем", - заявил он.

Кроме того мы писали, что экс-премьер Николай Азаров захотел унизить Украину.

В Twitter бывший украинский политик, который проживает в России, порассуждал о территориях.

На своей странице Николай Азаров заявил, что в 1922 году Украина присоединилась к СССР без многих регионов: Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Крыма и даже Львова.

"Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", - написал Азаров.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.