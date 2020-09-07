В Харьковской области район попал в «красную» зону карантина

В Великобурлукском районе в связи с «красной» зоной карантина закрыли 18 заведений среднего образования.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

17 заведений среднего образования находятся на удаленном обучении, а Григоровский лицей - на классическом карантине, поскольку там болеют учителя.

Также не работают 14 заведений дошкольного образования, из них 7 входят в состав школ в качестве учебно-воспитательного комплекса.

Ранее мы писали, что главный санврач Харьковской области рассказала, насколько близок Харьков к "красной" зоне карантина.

Область попадет в красную зону, если на протяжении последних двух недель количество новых больных будет на уровне 3,5 тысяч человек.

Об этом заявила руководитель регионального лабцентра Любовь Махота.

"Если брать область, этот показатель составляет 123 (новых случая COVID – ред.) на 100 000 населения, базовый – 40. А Харьков сегодня имеет 176,9 на 100 000 населения. Критический уровень, когда город может попасть в красную зону, это 240. Это около 3500 новых случаев за последние 2 недели должно быть", – говорит Махота.

Кроме того, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Харьков уже через неделю может оказаться в «красной» карантинной зоне.

«Я настаивал, настаиваю и буду настаивать на том, что наибольшее количество заболеваний и контактов - именно в городском транспорте. Если мы попадем в «красную» зону, вынуждены будем остановить весь транспорт. У меня вопрос: мы хотим этого? Нет, не хотим. Почему тогда так, на мой взгляд, слабо реагируют органы местного самоуправления? Все должны понимать, что это общая ответственность, я должен видеть обратную связь и реакцию на происходящее», - сказал глава ОГА.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что на Харьковщине вспыхнул пожар, кадры ЧП.