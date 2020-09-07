В Харькове состоялась акция протеста

Около 70 человек собрались у памятника Шевченко, требуя разобраться, кто несколько дней назад избил в саду Шевченко двоих студентов, и наказать виновных.

Кроме того, протестующие требовали разрешить сидеть на газонах в парках и скверах Харькова, пишет "Суспільне".

Люди держали в руках плакаты "Парк - это не зона".

"Хотим, чтобы в деле об избиении студентов были наказаны те, кто это делал. Или те, кто бездействовал", - отметил соорганизатор мероприятия Сергей Масалитин.

На акцию вышли представители охранного агентства, обслуживающего территорию сада. Заместитель директора компании Олег Черкашин рассказал, что видел видео с камер наблюдения. Он заявил, что сотрудники агентства студентов не били, там были другие люди.

К слову, 7 сентября Великобурлукский район попадет в "красную зону" карантина.

Об этом рассказал председатель Великобурлукской РГА Василий Сорокин.

"Планируется запретить внутреннее автобусное сообщение района и работу развлекательных заведений, кафе и баров. Однако ограничения могут ввести только на территории Великобурлукской ОТГ или отдельных сел", - говорит Сорокин.

По его мнению, рост заболеваемости связан с началом вступительной кампании.

Количество случаев коронавируса в Великобурлукском районе с начала пандемии составляет 92. 17 из них — за минувшие сутки.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

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