7 сентября из Харькова начнет курсировать еще одна электричка до Казачьей Лопани
Об этом сообщила пресс-секретарь регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» Ирина Гаманенко, передает «Город Х».
По ее словам, поезд запустят по просьбе пассажиров для подвоза детей в школы.
«С 7 сентября назначается пара пригородных поездов №6014 и №6013. Они будут курсировать по маршруту Харьков пассажирский - Казачья Лопань и обратно. Из Харькова электричка оправляется в 7:36 а прибывает на конечную в 8:43. Обратно из Козачьей Лопани стартует в 9:00, в Харькове она в 10:12», - сообщила пресс-секретарь ведомства.
Длинноногая дочь Кристины Орбакайте разволновала большим размером: "Уже такая взрослая"
Экс-солистка «Серебро» в образе гимнастки покорила аппетитными формами в шортах: «Очень русское фото»
НБУ массово выводит деньги из оборота, срочное предупреждение: "Во время расчета наличкой..."
Пышногрудая «невеста» Харламова в купальнике взбудоражила и видом, и признанием: «Жестко!»
Поезд будет ходить только в рабочие дни - с понедельника по пятницу.
Кроме того, мы писали, что 7 сентября Великобурлукский район попадет в "красную зону" карантина.
Об этом рассказал председатель Великобурлукской РГА Василий Сорокин.
"Планируется запретить внутреннее автобусное сообщение района и работу развлекательных заведений, кафе и баров. Однако ограничения могут ввести только на территории Великобурлукской ОТГ или отдельных сел", - говорит Сорокин.
По его мнению, рост заболеваемости связан с началом вступительной кампании.
Количество случаев вируса в Великобурлукском районе с начала пандемии составляет 92. 17 из них — за минувшие сутки.
Очаги вируса подтверждены в Великом Бурлуке, селах Манцевка и Плоское.
К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что на Харьковщине снова вспыхнул пожар, кадры ЧП.