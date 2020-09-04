7 сентября из Харькова начнет курсировать еще одна электричка до Казачьей Лопани

Об этом сообщила пресс-секретарь регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» Ирина Гаманенко, передает «Город Х».

По ее словам, поезд запустят по просьбе пассажиров для подвоза детей в школы.

«С 7 сентября назначается пара пригородных поездов №6014 и №6013. Они будут курсировать по маршруту Харьков пассажирский - Казачья Лопань и обратно. Из Харькова электричка оправляется в 7:36 а прибывает на конечную в 8:43. Обратно из Козачьей Лопани стартует в 9:00, в Харькове она в 10:12», - сообщила пресс-секретарь ведомства.

Поезд будет ходить только в рабочие дни - с понедельника по пятницу.

Кроме того, мы писали, что 7 сентября Великобурлукский район попадет в "красную зону" карантина.

Об этом рассказал председатель Великобурлукской РГА Василий Сорокин.

"Планируется запретить внутреннее автобусное сообщение района и работу развлекательных заведений, кафе и баров. Однако ограничения могут ввести только на территории Великобурлукской ОТГ или отдельных сел", - говорит Сорокин.

По его мнению, рост заболеваемости связан с началом вступительной кампании.

Количество случаев вируса в Великобурлукском районе с начала пандемии составляет 92. 17 из них — за минувшие сутки.

Очаги вируса подтверждены в Великом Бурлуке, селах Манцевка и Плоское.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

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