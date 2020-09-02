Харьковчане более двух часов ожидали приезд президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщил телеграм-канале Веха.
"Ждать-значит сильно желать! Несмотря на палящее солнце люди массово сходятся к приезду Президента Зе", - говорится в сообщении.
"Уже 2 часа стоим, ждем. Хотим дождаться нашего президента", - заявила харьковчанка.
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К слову, во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Владимир Зеленский осмотрел с вертолета ход реконструкции дорог
Реконструкция государственного и местного значения в регионе осуществляется в рамках Национальной программы «Большая стройка», говорится на странице "Офиса Президента Украины" в Фейсбук.
Украинцы в комментариях к новости расскритиковали действия президента:.
Кроме того, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.
Также Politeka писала, что на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар, кадры ЧП: "диверсию устроили к приезду президента"