Харьковчане более двух часов ожидали приезд президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщил телеграм-канале Веха.

"Ждать-значит сильно желать! Несмотря на палящее солнце люди массово сходятся к приезду Президента Зе", - говорится в сообщении.

"Уже 2 часа стоим, ждем. Хотим дождаться нашего президента", - заявила харьковчанка.

К слову, во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Владимир Зеленский осмотрел с вертолета ход реконструкции дорог

Реконструкция государственного и местного значения в регионе осуществляется в рамках Национальной программы «Большая стройка», говорится на странице "Офиса Президента Украины" в Фейсбук.

Украинцы в комментариях к новости расскритиковали действия президента:.

Кроме того, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар, кадры ЧП: "диверсию устроили к приезду президента"