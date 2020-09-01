На пункте пропуска «Гоптовка» в ручной клади прибывшей из РФ украинки изъяли георгиевские ленточки, значки «9 мая», ленты с триколором РФ и заготовки к ним в количестве около тысячи штук
Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, женщина отказалась давать украинским правоохранителям какие-либо пояснения относительно выявленных предметов, передает dozor.com.ua.
Предполагается, что она может быть причастна к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины.
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Кроме того мы писали том, что в Харьковской области новые жертвы от китайского вируса.
Еще три человека, которым был установлен диагноз, скончались в Харьковской области.
Такие данные утром 1 сентября обнародованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Всего с начала эпидемии на Харьковщине зарегистрировано 207 летальных случаев, связанных с вирусом.
Отметим, что по количеству смертей Харьковская область занимает 6 место.
Недавно мы писали, что на Харьковщине обнаружен масштабный склад боевых припасов и оружия.
По информации начальника отдела прокуратуры области Юрия Ковалева, досудебным расследованием установлено, что в нежилом помещении, расположенном в г. Люботин Харьковской области, незаконно хранящиеся боеприпасы и оружие.
В ходе обысков, проведенных совместно с СУ ГУНП в Харьковской области и УСР ГУНП в Харьковской области, обнаружен склад боевых припасов и оружия общим весом около 3 тонн. В частности, обнаружено около 50 ручных противотанковых гранатометов, 200 выстрелов к РПГ, более 470 боевых гранат разных типов, 500 запалов к гранатам, 550 гранатометных выстрелов, 2 минометных мины, 4 противопехотные мины, 3 кг тротила и 60 тыс. патронов различного калибра.
Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.