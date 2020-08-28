В Харькове активно реконструируют парк Победы

Центральную аллею парка, расположенного на Салтовке, открыли в День города, 23 августа.

На Youtube-канале Air Production разместили ролик, который показывает популярное место отдыха харьковчан в дневное и вечернее время, пишет Комментарии.Харьков.

Если судить по видеозаписи, на данный момент коммунальщики обновили лишь центральную аллею.

Она состоит из двух параллельных дорожек, а посередине расположена зеленая зона и фонтан со стороны проспекта Тракторостроителей.

На аллее заменили асфальтовое покрытие, установили новые лавочки, смонтировали новую систему ливневой канализации и полива газонов, обновили клумбы.

Ранее мы писали, что в Харькове 23 августа на площади Свободы заработал самый крупный в Украине круглый фонтан за 17 миллионов гривен.

Харьковский мэр Геннадий Кернес открыл фонтан с часовой задержкой, из-за того, что задержался на открытии бывшего БТИ.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

"На открытие пришло очень много людей. Процентов 80 находятся в сквере без масок. О соблюдении безопасной социальной дистанции речь вообще не идет. Между тем, с 24 августа — Харьков в "оранжевой" зоне карантина", — рассказали в ХАЦ.

Напомним, вандалы-подростки устроили погром в харьковском сквере.

Как сообщала Politeka, харьковские коммунальщики прославились после одного фото.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, каким будет зоопарк за миллиарды гривен.