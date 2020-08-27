На Харьковщине специалисты проверяют соблюдение субъектами хозяйствования регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в программе "Доступные лекарства"

В июле 2020 года специалисты проанализировали более 88 700 цен на лекарственные средства, участвующих в программе "Доступные лекарства", которые были предоставлены 544 аптечными учреждениями, передает Depo.Харьков.

По результатам мониторинга, у одного субъекта хозяйствования установлены нарушения государственной дисциплины, а именно применения розничных цен в размерах, превышающих предельные.

Ранее мы писали, что в Харькове следователи НАБУ разоблачили директора одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации на получении взятки в размере 1,32 миллиона гривен.

Чиновник якобы обещал решить вопрос о подключении к сетям "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В обмен на деньги чиновник пообещал "помочь" частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих «услуг» чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности", - написано в сообщении.

В ХОГА подтвердили информацию о задержании.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.