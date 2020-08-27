За сутки в Харьковской области китайский вирус подтвердили у 218 жителей
Это стало известно из обновленных данных вирусной карты, опубликованной на сайте СНБО.
Кроме того, за прошедшие сутки умерли пять пациентов с подтвержденным вирусом. Всего после осложнений от коронавируса скончались 196 жителей области. Выздоровели 3094 пациента, все еще болеют - 4912.
Доллар готовит удар, украинцев предупредили о новом курсе: «В течение ближайшей недели…»
Фреймут, которую скосил китайский вирус, рассказала о первых симптомах и дала важный совет: «Жуткая боль в…»
Сердючке досталось после "шабаша" в центре Киева, мама Верки не сдержалась: "Если трусы с шортами человек путает..."
Кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото
Недавно мы писали, что появилась информация о том, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подхватила опасный вирус, который вот уже более полугода свирепствует в мире
Кроме Тимошенко, заболели также и ее родные.
Пока остается неизвестным, при каких обстоятельствах Тимошенко, а также ее дочь Евгения с супругом Артуром Чечеткиным заразились китайским вирусом.
Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская, а также семилетний сын президента Кирилл переболели китайским вирусом. Супруга главы государства после месяца затишья впервые отозвалась в соцсети, рассказав подробности лечения.
По словам Зеленской, обнаружение болезни в июне этого года стало для нее полной неожиданностью - не было никаких симптомов. Елена рассказала о трех самых трудных днях, когда ей было "действительно очень плохо". В частности, у нее жутко болела голова и не давал покоя сильный кашель.
Наследник президентской четы перенес болезнь куда легче матери.
Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.