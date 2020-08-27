За сутки в Харьковской области китайский вирус подтвердили у 218 жителей

Это стало известно из обновленных данных вирусной карты, опубликованной на сайте СНБО.

Кроме того, за прошедшие сутки умерли пять пациентов с подтвержденным вирусом. Всего после осложнений от коронавируса скончались 196 жителей области. Выздоровели 3094 пациента, все еще болеют - 4912.

Недавно мы писали, что появилась информация о том, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подхватила опасный вирус, который вот уже более полугода свирепствует в мире

Кроме Тимошенко, заболели также и ее родные.

Пока остается неизвестным, при каких обстоятельствах Тимошенко, а также ее дочь Евгения с супругом Артуром Чечеткиным заразились китайским вирусом.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская, а также семилетний сын президента Кирилл переболели китайским вирусом. Супруга главы государства после месяца затишья впервые отозвалась в соцсети, рассказав подробности лечения.

По словам Зеленской, обнаружение болезни в июне этого года стало для нее полной неожиданностью - не было никаких симптомов. Елена рассказала о трех самых трудных днях, когда ей было "действительно очень плохо". В частности, у нее жутко болела голова и не давал покоя сильный кашель.

Наследник президентской четы перенес болезнь куда легче матери.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.