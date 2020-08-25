Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами шесть харьковчан ко Дню Независимости Украины

Награды присвоили за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм, передает Харьков Тудей.

Двух харьковчан отметили орденами - теннисистку Элину Свитолину (орден "За заслуги" ІІ степени) и главу харьковского отделения общественной организации "Ассоциация евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей" Леонида Шевченко (орден "За заслуги" III степени).

Четырем жителям Харькова присвоили звания: заместитель директора Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса Элла Симакова-Эфремян ("Заслуженный деятель науки и техники Украины"), заведующий отделением Института общей и неотложной хирургии имени Зайцева Сергей Савва ("Заслуженный врач Украины"), главный сварщик Завода имени Малышева Андрей Рябцев ("Заслуженный машиностроитель Украины") и художник-монументалист Дмитрий Курсин ("Заслуженный художник Украины).

Напомним, что в Харькове 23 августа на площади Свободы заработал самый крупный в Украине круглый фонтан за 17 миллионов гривен.

Харьковский мэр Геннадий Кернес открыл фонтан с часовой задержкой, из-за того, что задержался на открытии бывшего БТИ.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Харьковская область вошла в перечень регионов с широким распространением китайского вируса.

"То есть, это те регионы в которых в общем на всей территории области был превышен показатель заболеваемости вновь выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней. И затем на территории каждого из этих регионов были определены конкретные районы или города в которых устанавливался разный уровень опасности, будет установлен", - рассказал Степанов.

Напомним, вандалы-подростки устроили погром в харьковском сквере.

Как сообщала Politeka, харьковские коммунальщики прославились после одного фото.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, каким будет зоопарк за миллиарды гривен.