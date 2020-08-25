На Харьковщине заметили необычное для нас природное явление – песчаный смерч

Стихию сняли на видео в Изюме очевидцы, передает Telegram-канал "Труха".

"В Изюме наблюдается необычное явление: торнадо из песка. 2020, может хватит уже?!" – говорится в подписи под видео.

Напомним, что в Харькове 23 августа на площади Свободы заработал самый крупный в Украине круглый фонтан за 17 миллионов гривен.

Харьковский мэр Геннадий Кернес открыл фонтан с часовой задержкой, из-за того, что задержался на открытии бывшего БТИ.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

"На открытие пришло очень много людей. Процентов 80 находятся в сквере без масок. О соблюдении безопасной социальной дистанции речь вообще не идет. Между тем, с 24 августа — Харьков в "оранжевой" зоне карантина", — рассказали в ХАЦ.

Ранее мы писали, что в Харькове прошел автопробег ко Дню Независимости Украины.

Он собрал около 10 машин, которые проехались по центру города с флагами Украины.

Стартовал пробег с площади Свободы, некоторые водители приехали в вышиванках.

Колонна прошла по маршруту ул. Свободы - Госпром - пр. Науки до Ботанического сада - пр. Науки до Госпрома - ст. м. "Университет" - ул. Сумская - стела на пл. Конституции.

Напомним, вандалы-подростки устроили погром в харьковском сквере.

Как сообщала Politeka, харьковские коммунальщики прославились после одного фото.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, каким будет зоопарк за миллиарды гривен.