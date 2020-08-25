На Харьковщине заметили необычное для нас природное явление – песчаный смерч
Стихию сняли на видео в Изюме очевидцы, передает Telegram-канал "Труха".
"В Изюме наблюдается необычное явление: торнадо из песка. 2020, может хватит уже?!" – говорится в подписи под видео.
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Напомним, что в Харькове 23 августа на площади Свободы заработал самый крупный в Украине круглый фонтан за 17 миллионов гривен.
Харьковский мэр Геннадий Кернес открыл фонтан с часовой задержкой, из-за того, что задержался на открытии бывшего БТИ.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.
"На открытие пришло очень много людей. Процентов 80 находятся в сквере без масок. О соблюдении безопасной социальной дистанции речь вообще не идет. Между тем, с 24 августа — Харьков в "оранжевой" зоне карантина", — рассказали в ХАЦ.
Ранее мы писали, что в Харькове прошел автопробег ко Дню Независимости Украины.
Он собрал около 10 машин, которые проехались по центру города с флагами Украины.
Стартовал пробег с площади Свободы, некоторые водители приехали в вышиванках.
Колонна прошла по маршруту ул. Свободы - Госпром - пр. Науки до Ботанического сада - пр. Науки до Госпрома - ст. м. "Университет" - ул. Сумская - стела на пл. Конституции.
Напомним, вандалы-подростки устроили погром в харьковском сквере.
Как сообщала Politeka, харьковские коммунальщики прославились после одного фото.
Также Politeka писала, что харьковчанам показали, каким будет зоопарк за миллиарды гривен.