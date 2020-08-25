В Харькове прошел автопробег ко Дню Независимости Украины

Как сообщает "Суспільне", он собрал около 10 машин, которые проехались по центру города с флагами Украины.

Стартовал пробег с площади Свободы, некоторые водители приехали в вышиванках.

Колонна прошла по маршруту ул. Свободы - Госпром - пр. Науки до Ботанического сада - пр. Науки до Госпрома - ст. м. "Университет" - ул. Сумская - стела на пл. Конституции.

Ранее мы писали, что в Харькове 23 августа на площади Свободы заработал самый крупный в Украине круглый фонтан за 17 миллионов гривен.

Харьковский мэр Геннадий Кернес открыл фонтан с часовой задержкой, из-за того, что задержался на открытии бывшего БТИ.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

"На открытие пришло очень много людей. Процентов 80 находятся в сквере без масок. О соблюдении безопасной социальной дистанции речь вообще не идет. Между тем, с 24 августа — Харьков в "оранжевой" зоне карантина", — рассказали в ХАЦ.

К слову, "сухой" фонтан сделали в Италии специально для Харькова, сообщил городской совет.

Он будет состоит из семи конструктивно-технологических колец, в каналах которых установлены распределительные сопла и светодиодные лампы. Форма фонтана круглая, размер чаши снаружи — 18,5 м, площадь поверхности "водного зеркала" — 274 кв.м, высота струй — от 2,2 до 5 5 м.

Диаметр конструкции составляет 36 метров. Монтажные работы велмсь под контролем итальянских специалистов.

Напомним, вандалы-подростки устроили погром в харьковском сквере.

Как сообщала Politeka, харьковские коммунальщики прославились после одного фото.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, каким будет зоопарк за миллиарды гривен.