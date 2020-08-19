Стало известно, какой оклад получает мэр Харькова и топ-чиновники горсовета

Об этом говорится в ответе Харьковского городского совета на запрос "Українських Новин".

Оклад председателя Харьковского городского совета Геннадия Кернеса, который задекларировал 20 миллионов гривен дохода, в июле составил 16 940 гривен.



Оклад первого заместителя Кернеса Игоря Терехова составил 15,5 тысяч гривен.

Оклад заместителя городского главы — управляющей делами исполнительного комитета городского совета Татьяны Чечетовой-Терашвили, заместителя по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, заместителя по вопросам семьи, молодежи и спорта Константина Лобойченко, заместителя по вопросам правового обеспечения Марины Стаматиной, заместителя по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Татьяны Овинниковой, заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрея Руденко, заместителя по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовоза, заместителя по вопросам цифровой трансформации Олега Дробота составил по 14,2 тыс. гривен.

При этом Харьковский горсовет отказался сообщить полный размер зарплаты с надбавками.

Ранее мы писали, то бывший нардеп Михаил Добкин публично поддержал действия Александра Лукашенко в Беларуси.

Кроме того, украинский политик оправдал действия белорусских силовиков, которые жестоко разгоняли протесты против власти.

Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Добкин заявил, что жесткие меры власти и правоохранителей якобы позволили спасти государство от внешнего управления "То, что в Беларуси не вспыхнуло, как сухая трава от брошенной спички, – большая заслуга Лукашенко. Нравится это чьим-то ушам, не нравится, но он готовился к этой ситуации давно и заранее. Он изучал опыт негативный моей родной Украины. Он наверняка изучал опыт тех государств, где проходили "цветные" революции. Я поддерживаю действия белорусской власти, направленные на сохранение государства", – высказался политик.

Напомним, Добкин насмешил сеть предвыборным роликом.

Как сообщала Politeka, "двойника" Михаила Добкина нашли в России.

Также Politeka писала, что скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "Будет всегда".