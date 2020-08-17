В Харькове ожидается усиление карантина
С вечера 17 августа в Харькове и ряде районов Харьковской области ожидается введение новых карантинных ограничений, передает Объектив.
Среди них – ограничение автоперевозок, ношение маски в общественных местах и транспорте, ограничение массовых мероприятий.
К слову, что в “желтую” зону попали Харьков, а также Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы области.
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Напомним, что 12 августа Кабмин изменил критерии определения карантинных зон.
Так, если раньше уровень угрозы определяли по четырем показателям (количество коек, количество случаев, количество тестирований и динамика роста количества случаев), то сейчас уровень будет определяться по трем показателям: заполненность коек, уровень тестирования и третий показатель, который ввели вместо двух - это уровень новых больных в административно-территориальной единице на 100 тысяч населения - то есть за 14 дней новые случаи на 100 тысяч населения.
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