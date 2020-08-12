Скандальный Никита Джигурда предложил признать российский язык вторым государственным в Украине

Он аргументировал свое мнение якобы позицией Тараса Григоровича Шевченко о россиянах.

"Второй язык должен быть в Украине государственным - русский. Шевченко называл москалями не тех, кто говорил на русском языке, а беспредельщиков. Но никак не простых людей. Простых людей он любил - и русских, и украинцев, и других", - считает Джигурда.

Стоить отметить, что в 2017 году актер получил "гражданство ДНР", но спустя неделю его отобрали.

К такому решению мог быть причастен Иосиф Кобзон, который назвал позором гражданство ДНР у Джигурды.

Сам Джигурда прокомментировал ситуацию так:

«Я, получив паспорт "ДНР", говорил с ними о том, что нужно делать акцент на том, что "ДНР"– это часть Украины, и переименовать ее в "Донецкую народную республику Украины" – ДНРУ» , – отметил он.

Ранее мы писали, что Харьков оказался в конце рейтинга европейских городов по стоимости жизни.

Соответствующий рейтинг по данным за последние полгода обнародовал сервис Numbeo.

Составители рейтинга при составлении учли стоимость потребительских товаров, цену на аренду жилья, средний чек в ресторанах, стоимость основных продуктов. Сравнение цен происходило с Нью-Йорком (США), которому присвоили 100 баллов.

Украинские города – внизу рейтинга. Дороже всего жить в Киеве (203 место). Харьков на 223-м месте. Дешевле, чем в Харькове и Киеве жить во Львове, Днепре, Запорожье, Виннице, Тернополе и Сумах.

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