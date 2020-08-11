На Харьковщине пожарные ликвидировали огонь на сеновале

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 августа поступила информация о пожаре в селе Огульцы Валковского района, передает Depo.Харьков.

На место происшествия немедленно выехали спасатели - на территории частного дома огнем было охвачено деревянное хозяйственное сооружение площадью 60 кв.м, в котором хранилось около 12,5 тонн сена в тюках.

В 15:25 пожар локализовали, в 19:00 – полностью устранили. Причина ее возникновения устанавливается.

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Об этом сказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Для нас это крайне важно, чтобы мы стабилизировали ситуацию в Харькове. Нам нужно принимать жесткие меры к ночным клубам и перевозчикам в случае, если они нарушают карантинные ограничения. И здесь обязаны действовать правоохранительные органы, иначе мы не остановим этот процесс.

Что касается метрополитена, то это основной перевозчик, и мы не видим никаких предпосылок для закрытия метро. Мы выполняем все требования, которые должны, и просим подключиться к контролю всех, кто обязан его осуществлять», — подчеркнул Игорь Терехов.

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