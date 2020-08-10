Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области мог участвовать в августе 2014 года в известном съезде молодых сторонников президента РФ Путина

Такую информацию обнародовал на своей странице в Facebook главный редактор издания Newsroom Павел Федосенко, передает Обозреватель.

На фото зафиксировано удостоверение №7, выданное Дмитрию Чубенко как "депутату парламента Селигера 2014".

"Селигер – это форум юных путинистов в России. Август 2014 – это оборона ДАП и начало Иловайской трагедии. Дмитрий Чубенко – это новый пресс-секретарь областной прокуратуры. Селфи с Жириновским выкладываем – или хватит этого?"– написал и Федосенко.

Ранее мы писали, что в Харькове работники завода провели акцию протеста из-за невыплаты зарплаты.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, люди собрались возле одного из цехов.

По словам работников, средняя зарплата по заводу составляет 4-6 тыс.грн., накопилась задолженность за прошлые годы.

В то же время, постоянно идут отгрузки продукции с разных цехов, люди задерживаются, чтобы отправить подшипники заказчикам. Одна из работниц заявила, что на работу они выйдут, только если им погасят задолженность по зарплате.

"Я предлагаю выйти на работу и работать, получая месячную зарплату и частично гасить долг", - сказал президент АО "УПЭК" Анатолий Гиршфельд.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.