Российский политик Владимир Жириновский размечтался о восстановлении "былой Руси"

Как сообщает Politeka.net, скандальный российский политик призвал создать новую Русь под руководством РФ, добавив, что в нее должны войти Беларусь и Украина. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

Ко всему прочему он заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко был обязан уже давно сделать шаг к воссоединению РФ и Беларуси. Которая, по его мнению, якобы должна просто расцвести, после этого.

Схожий сценарий он углядел и в будущем Украины, отметив, что якобы Русь состояла Великороссии и Малороссии, поэтому она и должна быть восстановлена, ведь так сложилось с давних времен.

"И с Украиной тоже самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это", - рассказал одиозный российский политик.

К слову, фото скопления автомобилей скорой помощи возле харьковской областной инфекционной больницы появилось в сети.

Наталья Попова разместила пост в Фейсбуке на странице паблика "Жить в Харькове", в котором поблагодарила врачей и опубликовала фото скорых возле харьковской больницы.

"День, который не оценят многие. Ведь это не коснулось их семей. Это не съёмки видео для рекламы или новостей. Это не постановка.

Это отдых на пляже, в клубах, походы в кино и маски, которые в городе давно не "модно носить". Ребята справляются! Спасибо всем кто помогает", - написала Наталья Попова.

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