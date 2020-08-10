Фрагменты переписки подозреваемой в расчленении дочери под Харьковом появились в сети

Как сообщает Telegram-канал "Харьков Life", четыре фрагмента из разных переписок, приобщенных к делу Пьяновой вызывают интерес.

Март 2020 года – Татьяна общается с подругой по поводу дочери Кристины. Брат Татьяны общается со следователем, заявляя, что убийство ее дочери было совершено кем-то у сестры на глазах, поэтому у нее "съехала крыша". Брат и следователь общаются по поводу бывшего мужа Татьяны, который угрожал ей (она неоднократно вызывала полицию). "У Тани нет такой силы, чтобы отрезать голову, и нет такой ненависти и жестокости. Просто по ее в данный момент неадекватности делают во всем виноватой", – пишет родственник. Рассуждение о странных моментах, которые происходили в период убийства, и о попавшем на камеры неизвестном мужчине, которого не допросили.

Ранее мы писали, что фото скопления автомобилей скорой помощи возле харьковской областной инфекционной больницы появилось в сети.

Наталья Попова разместила пост в Фейсбуке на странице паблика "Жить в Харькове", в котором поблагодарила врачей и опубликовала фото скорых возле харьковской больницы.

"День, который не оценят многие. Ведь это не коснулось их семей. Это не съёмки видео для рекламы или новостей. Это не постановка.

Это отдых на пляже, в клубах, походы в кино и маски, которые в городе давно не "модно носить". Ребята справляются! Спасибо всем кто помогает", - написала Наталья Попова.

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