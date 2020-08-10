Фото скопления автомобилей скорой помощи возле харьковской областной инфекционной больницы появилось в сети

Как передает Politeka.net, Наталья Попова разместила пост в Фейсбуке на странице паблика "Жить в Харькове", в котором поблагодарила врачей и опубликовала фото скорых возле харьковской больницы.

"День, который не оценят многие. Ведь это не коснулось их семей. Это не съёмки видео для рекламы или новостей. Это не постановка.

Это отдых на пляже, в клубах, походы в кино и маски, которые в городе давно не "модно носить". Ребята справляются! Спасибо всем кто помогает", - написала Наталья Попова.

К слову, Харьков оказался в конце рейтинга европейских городов по стоимости жизни

Составители рейтинга при составлении учли стоимость потребительских товаров, цену на аренду жилья, средний чек в ресторанах, стоимость основных продуктов. Сравнение цен происходило с Нью-Йорком (США), которому присвоили 100 баллов.

Так, по данным Numbeo, самым дорогим для проживания городом стал Цюрих со 130 баллами, за ним – Лугано, Базель, Женева, Лозанна (всего города - Швейцария). Париж на 13-м месте, Лондон разместился на 23-м.

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