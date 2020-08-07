Очень нужно продолжать курс лечения, на который у Екатерины нет денег

Участница АТО Екатерина Коршик (Стандартнюк) многократно спасала раненых воинов на Донбассе и рисковала своей жизнью

Сегодня девушка мужественно борется с тяжелой болезнью, передает Обозреватель.

Екатерина жила в Луганской области. В 2015 Катя пошла в армию.

Возможно, сильный стресс "запустил" у Кати рассеянный склероз. Она видела страдания раненых и бойцов, которые умирали и пропускала все через себя.

Екатерина борется с болезнью. Полностью излечиться от рассеянного склероза нельзя, но, чтобы не оказаться в инвалидном кресле, ей очень нужно продолжать курс лечения, на который у нее нет денег.

Екатерине Коршик необходимо собрать средства на дорогостоящее лечение.

Необходимо успеть купить до сентября два флакона препарата "Окревус" (Ocrevus), это примерно 230 000 гривен.

Если вы можете помочь девушке собрать средства на это жизненно необходимое лечение, публикуем реквизиты.

5168 7427 2701 3710 Коршик Екатерина Юрьевна (карта Приватбанка).

Страница Кати в Фейсбук.

Ранее мы писали, что 20-летнему украинцу требуется срочная помощь для лечения лимфомы Ходжкина, стадия 4Б

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Kharkiv Journal".

Парню нужно пройти 6 курсов химиотерапии, уже пройдено 4. За каждый курс Володимир отдает по 10 тысяч гривен.

Если кто хочет узнать подробнее, то звоните (тел. 0967636741) или пишите.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.