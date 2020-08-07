В Харькове скончался 39-летний мужчина, у которого диагностировали китайский вирус
Во время лечения у пациента случился инсульт, но скорая якобы целый день возила его по городу в поисках профильной больницы.
Об этом в Facebook рассказал блогер Александр Ружанский.
По его словам, мужчину госпитализировали в больницу №22 с COVID-19 и высокой температурой, а еще через несколько дней произошел тяжелый инсульт.
Так как данное медучреждение не является профильным в лечении инсультов, то пациента решили перевезти в другую больницу.
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"На специализированной скорой (для зараженных ковидом, а не для инсультников и сердечников) его привезли сначала в одну харьковскую больницу. (А вопрос медицинской помощи при инсульте – это обычно вопрос максимум нескольких часов). Он еще был в сознании и дышал самостоятельно. В этой больнице парня принимать отказались, потому что у него COVID-19! После неудачи в первой больнице, парня повезли еще в одну харьковскую больницу... Но и в этой больнице его тоже принимать отказались (хотя возможность и условия были)... Потому что парень из райцентра области, а это больница городская, и его надо везти в этот райцентр", – рассказал Ружанский.
По его словам, врачей уговаривали принять пациента, однако они все равно отказались, тогда организм больного без необходимого медицинского вмешательства практически не выдержал, парень потерял сознание и впал в кому прямо в машине скорой.
К слову, в Минздраве озвучили нововведения в вопросе вызова скорой помощи.
Все вызовы теперь будут делить на четыре категории, в зависимости от состояния больного и необходимой скорости оказания ему первой помощи.
От категории будет зависеть и время приезда медиков.
Первая категория – это критические случаи, которые требуют немедленного реагирования и вмешательства. Например, при признаках клинической смерти, обструкции дыхательных путей, политравмах и так далее. В этом случае скорая приедет в течение 10 минут.
Вторая категория – экстренные вызовы при потенциально серьезных состояниях, которые требуют быстрой оценки и неотложной помощи. Скорая приедет на протяжении 20 минут.
Третья категория – это не экстренные вызовы, когда прямой угрозы жизни пациента нет, но требуется медицинская помощь. Здесь речь может идти, например, об обострении хронических заболеваний. В таком случае пациенты будут направляться в соответствующие поликлиники, где им будет оказываться первичная помощь
Четвертая категория не требует выезда скорой помощи, а получить всю необходимую информацию и консультацию пациент сможет по телефону или у семейного врача.
Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.