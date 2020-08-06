В поселке Малая Даниловка Харьковской области мужчина угрожая ножом, забрал деньги, которые были в частном доме

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Злоумышленник завладел 5 млн грн, $60 тыс., €35 тыс. и кошельком няни, которая в это время была в доме с двухмесячным ребенком, отмечено в сообщении.

Сейчас известно, что решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию о данном происшествии, сообщить ее на спецлинию 102.

Кроме того, мы писали, что в Харьковской области спящего мужчину ограбили на вокзале.

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Лозовая», передает Единый судебный реестр.

Случайный прохожий увидел, как к лавочке на которой спал мужчина подошел незнакомец и попросил выпить стоявшее рядом пиво. Убедившись наверняка, что мужчина спит, воришка ловко вытащил мобильник из кармана и ушел.

На днях Лозовской горрайонный суд наказал его 3 годами испытательного срока и обязал погасить 800 гривен судебных издержек.

Кроме того, мы писали, что в Харькове разыскивают мужчину, который оставил ребенка без дорогого и дефицитного лекарства.

Там же опубликовали снимок предполагаемого вора, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Вчера на парковке "Рост" на Клочковской из машины ниссан кашкай гражданин украл лекарство для ребенка. Заява написана, но результатов от полиции нет. Может, кто знает этого уб**ка и поможет найти. Лекарство очень дорогое и в Украине такого нет. Спасибо. 0677151692», – говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине пенсионерка "позолотила" ручку мошенницам на тысячи долларов.

Как сообщала Politeka, в Харькове трое парней совершили налет на магазин среди бела дня.

Также Politeka писала, что карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.