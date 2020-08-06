Харьковская область не готова к ослаблению карантина

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Сегодня, 6 августа, загруженность коек в больницах составляет 24,3% (норма — менее 50%). Охват населения тестированием — 60,17 на 100 тысяч населения (критерий МОЗ — не менее 24 на 100 тысяч).

Уровень выявления заболевших — 16,08% (норма — менее 11%). Динамика заболеваемости в Харькове 49,75% (норма — менее 10%).

Кроме того мы писали, что в Харьковских больницах, которые принимают пациентов с китайским вирусом, заканчиваются свободные койки.

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты сейчас находятся 59 больных СОVID, в областной инфекционной больницы — 242 пациента с вирусом и подозрением.

По словам директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, утром 4 августа в реанимации остались свободными 2 из 12 мест.

К слову, в Харькове появился подозрительный тип, который ходит по подъездам и проверяет закрыты ли двери квартир

Также, в сообщении говорится, что мужчина ходит не один, а с напарником. Но он на камеру не попал.

"Будте острожны! Этот человек ходил по ЖК Дуэт дергал ручки, с ним ещё был парень в панамке, но его на камере не видно. Также его замечали в ЖК на Масельського",- написал автор.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.