Харьковская область не готова к ослаблению карантина
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Сегодня, 6 августа, загруженность коек в больницах составляет 24,3% (норма — менее 50%). Охват населения тестированием — 60,17 на 100 тысяч населения (критерий МОЗ — не менее 24 на 100 тысяч).
Уровень выявления заболевших — 16,08% (норма — менее 11%). Динамика заболеваемости в Харькове 49,75% (норма — менее 10%).
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Кроме того мы писали, что в Харьковских больницах, которые принимают пациентов с китайским вирусом, заканчиваются свободные койки.
В Харьковском областном диспансере радиационной защиты сейчас находятся 59 больных СОVID, в областной инфекционной больницы — 242 пациента с вирусом и подозрением.
По словам директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, утром 4 августа в реанимации остались свободными 2 из 12 мест.
К слову, в Харькове появился подозрительный тип, который ходит по подъездам и проверяет закрыты ли двери квартир
Также, в сообщении говорится, что мужчина ходит не один, а с напарником. Но он на камеру не попал.
"Будте острожны! Этот человек ходил по ЖК Дуэт дергал ручки, с ним ещё был парень в панамке, но его на камере не видно. Также его замечали в ЖК на Масельського",- написал автор.
Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.