Утром 6 августа президент Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Харькова
После этого глава государства на вертолетах отправится в зону проведения ООС, передет depo.ua.
Поездка Зеленского на Донбасс будет однодневной, сегодня же он вернется через Харьков в столицу.
Известно, что пока не запланировано никаких мероприятий с участием президента Украины в Харькове.
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К слову, мэр Харькова Геннадий Кернес собирается избираться на третий срок, поэтому проводит активную предвыборную кампанию.
Харьковчане уже свыклись, что реклама от мэра сейчас везде по городу, начиная листовками и заканчивая биллбордами.
Но в этот раз составить конкуренцию в количестве рекламы Кернесу решил глава ХОГА Алексей Кучер.
На фото можно заметить, как Кучер решил арендовать под свою выборную рекламу, как можно больше биллбордов и этим "утер" нос Кернесу, ведь из четырех рекламных щитов три с рекламой от Кучера.
"Больше и некуда денег тратить, как только на себя, любимого", " Лучше бы больницы до ума довели. А то один перед другим выпендриваетесь. За жизнь людей надо думать, и заботится о людях. Подумайте хорошенько наши доблестные руководители города и области", " Деньги налогоплательщиков нехило расходуются губернатором....", - пишут харьковчане в комментариях.
Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.