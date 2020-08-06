Утром 6 августа президент Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Харькова

После этого глава государства на вертолетах отправится в зону проведения ООС, передет depo.ua.

Поездка Зеленского на Донбасс будет однодневной, сегодня же он вернется через Харьков в столицу.

Известно, что пока не запланировано никаких мероприятий с участием президента Украины в Харькове.

К слову, мэр Харькова Геннадий Кернес собирается избираться на третий срок, поэтому проводит активную предвыборную кампанию.

Харьковчане уже свыклись, что реклама от мэра сейчас везде по городу, начиная листовками и заканчивая биллбордами.

Но в этот раз составить конкуренцию в количестве рекламы Кернесу решил глава ХОГА Алексей Кучер.

На фото можно заметить, как Кучер решил арендовать под свою выборную рекламу, как можно больше биллбордов и этим "утер" нос Кернесу, ведь из четырех рекламных щитов три с рекламой от Кучера.

"Больше и некуда денег тратить, как только на себя, любимого", " Лучше бы больницы до ума довели. А то один перед другим выпендриваетесь. За жизнь людей надо думать, и заботится о людях. Подумайте хорошенько наши доблестные руководители города и области", " Деньги налогоплательщиков нехило расходуются губернатором....", - пишут харьковчане в комментариях.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.