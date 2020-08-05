Харьковский метрополитен планирует закупить поезда китайского производства за европейские кредиты
Об этом на своей странице в Фейсбук написал харьковский депутат Александр Бакумов.
Нардеп заявил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал распоряжение проверить результаты тендера на поставку метропоездов в Харьков, который выиграла китайская компания CRRC Тangshan.
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Бакумов подчеркнул, что если бы осуществил поставку украинский производитель, то это дало бы работу 1100 гражданам, обеспечило 8 млн евро налогов и сборов в бюджет и фонды, а также сэкономило бы 2,1 млн евро расходов по безработице.
Кроме этого, Харьков бы сэкономил 4,4 млн евро на ввозную пошлину и тому подобное.
В сети харьковчане негативно восприняли новость, люди возмущены тем, что у них забирают работу:
"Бог мой, мы сами можем все делать, зачем нам нужны китайцы? Какие к черту тендеры да когда же нажрутся наши можновладци? Дайте нам просто работать и кормить свои семьи. А китайцы они же как тараканы, от них потом просто не избавиться", " Кто получил хороший откат. Вот и все. А на рабоие мес та налоги и тд ему нас..... ь", " Я не нацистка но честное слово ДОСТАЛИ уже эти китайцы ,вьетнамцы,корейцы.Пусть работают у себя на родине", "А своих на помойку, все ясно как божий день, это о нас заботятся, зачем вам выживать..".
Напомним, семья главного "дорожника" Харькова обзавелась особняком в Испании.
Как сообщала Politeka, вандалы добавили работы коммунальщикам перед открытием метро.
Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.