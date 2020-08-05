Харьковский метрополитен планирует закупить поезда китайского производства за европейские кредиты

Об этом на своей странице в Фейсбук написал харьковский депутат Александр Бакумов.

Нардеп заявил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал распоряжение проверить результаты тендера на поставку метропоездов в Харьков, который выиграла китайская компания CRRC Тangshan.

Бакумов подчеркнул, что если бы осуществил поставку украинский производитель, то это дало бы работу 1100 гражданам, обеспечило 8 млн евро налогов и сборов в бюджет и фонды, а также сэкономило бы 2,1 млн евро расходов по безработице.

Кроме этого, Харьков бы сэкономил 4,4 млн евро на ввозную пошлину и тому подобное.

В сети харьковчане негативно восприняли новость, люди возмущены тем, что у них забирают работу:

"Бог мой, мы сами можем все делать, зачем нам нужны китайцы? Какие к черту тендеры да когда же нажрутся наши можновладци? Дайте нам просто работать и кормить свои семьи. А китайцы они же как тараканы, от них потом просто не избавиться", " Кто получил хороший откат. Вот и все. А на рабоие мес та налоги и тд ему нас..... ь", " Я не нацистка но честное слово ДОСТАЛИ уже эти китайцы ,вьетнамцы,корейцы.Пусть работают у себя на родине", "А своих на помойку, все ясно как божий день, это о нас заботятся, зачем вам выживать..".

Напомним, семья главного "дорожника" Харькова обзавелась особняком в Испании.

Как сообщала Politeka, вандалы добавили работы коммунальщикам перед открытием метро.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.