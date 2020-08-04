В Харьковской области за сутки подтверждены еще 144 случая китайского вируса
Так, по данным областного лабораторного центра, за 3 августа в регионе подтвердили вирус у 144 человек. Это максимальный показатель за сутки с начала эпидемии, передает gx.net.ua
Медики объясняют такой всплеск заболевших тем, что люди пренебрегают карантинными ограничениями и увеличением количества проводимых тестов.
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Ранее мы писали, что в каждом третьем кафе и ресторане Харьковщины выявлены нарушения карантина
Так, с 6 по 12 июля в области провели 1066 проверок заведений общепита, продовольственной торговли, рынков и прочих объектов. В результате проверок нарушения выявлены на 391 объекте. Всего выдано 387 предписаний и предложений, 65 лиц, отвечающих за соблюдение норм карантина, привлечены к админответственности.
В ведомстве говорят, что во время проверок особое внимание специалисты уделяли заведениям общественного питания. В Управлении назвали самые распространенные нарушения карантина, среди которых отсутствие на работниках защитных очков и отсутствие контейнеров для сбора использованных защитных масок.
Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.