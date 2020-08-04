Писатель Максим Бутченко высказался о жителях Донбасса

По его мнению, Россия не смогла "заразить" жителей востока Украины, где она инициировала вооруженный конфликт, вирусом "русского мира".

Об этом он заявил 2016 года в интервью Gazeta.ua.

Комментируя оккупацию востока Украины, журналист сказал, что попытка завоевания Донбасса нацелена на то, чтобы навязать точку зрения Кремля на исторические процессы.

Он пояснил, что через два года на оккупированных территориях не прижился "русский мир" потому, что эта идеология чужая для жителей Донбасса.

"Несколько дней назад я общался с бизнесменом из Донецка, который оттуда выехал. Он рассказывал, что реальность там такова, что если завтра в центр города заедут украинские танки, местные жители выйдут рассказывать, что их "заставляли поддерживать Россию", чуть ли не с цветами встречать.

Это не значит, что они станут "украинцами", но они согласятся с любой силой, которая придет на замену тем, кто там сейчас. Я не говорю, что это хорошо или плохо, просто констатирую факт" - рассказал Бутченко.

Ранее мы писали, что известный российский актер Василий Лановой объяснил ухудшения отношений между Украиной и Россией.

"То, что сегодня в украинско-российских отношениях происходит, вызывает во мне невероятную боль: несколько лет Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько.

Ни для кого не секрет, что режиссерами тут выступают Соединенные Штаты, так разве могу я смириться с тем, что мои земляки становятся слугами, пешками в руках американцев? Боюсь даже думать о том, чем это грозит обернуться в будущем", - заявил актер.

Стоит отметить, что актер свято верит якобы Российская Федерация помогает Донецкой и Луганской области. Также Лановой мечтает, что границы между Украиной и РФ сотрутся.

Напомним, в Харькове ребенок стал жертвой неадеквата среди бела дня.

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