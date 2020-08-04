Известный российский актер Василий Лановой объяснил ухудшения отношений между Украиной и Россией

"То, что сегодня в украинско-российских отношениях происходит, вызывает во мне невероятную боль: несколько лет Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько.

Ни для кого не секрет, что режиссерами тут выступают Соединенные Штаты, так разве могу я смириться с тем, что мои земляки становятся слугами, пешками в руках американцев? Боюсь даже думать о том, чем это грозит обернуться в будущем", - заявил актер.

Стоит отметить, что актер свято верит якобы Российская Федерация помогает Донецкой и Луганской области. Также Лановой мечтает, что границы между Украиной и РФ сотрутся.

"Украина одумается, и нас, как и раньше, не будут разъединять границы. Главное, чтобы хватило терпения, чтобы мы продолжали помогать Донбассу и Луганску", - заявлял актер в одном из интервью.

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По его словам, он чувствует себя в Украине "иностранцем". Такое заявление было сделано 2017 года на страницах его новой книги "Летят за днями дни...".

По словам Ланового, он якобы "ненавидит национализм", который есть в Украине.

"Я сам по национальности украинец, родился и живу в Москве. Корни и здесь, и там, как и родные в России и в Украине. Как прикажете себя ощущать в этой жизни сегодня при этом искусственном возведении границ, и между кем? Братьями по крови украинцами и русскими, испокон веков жившими рядом, перемешавшимися родственными связями, кровными отношениями", - пишет он.

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