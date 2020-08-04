20-летнему украинцу требуется срочная помощь для лечения лимфомы Ходжкина, стадия 4Б

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Kharkiv Journal".

Парню нужно пройти 6 курсов химиотерапии, уже пройдено 4. За каждый курс Володимир отдает по 10 тысяч гривен.

"Меня зовут Володя, мне 20 лет. Хочу обратиться к неравнодушным людям: мне нужна финансовая помощь для лечения моей болезни - Лимфома Ходжкина, стадия 4Б. Коротко говоря, это рак лимфатической системы, что, как все онко заболевания, нуждается в химиотерапии.

Мне врачи прогнозировали шесть курсов, я прошел уже четыре, за один курс примерно выходит 10000 грн. Государство о таких людях не думает, ибо еще ничем мне не помогла, долго не просил помощи, потому что надеялся сам на себя, но поддержка людей - это самое ценное, что у нас есть. Очень благодарен всем, кто не остался в стороне, извиняюсь что не всем лично поблагодарил",- рассказал о своей проблеме Саламаха Владимир.

Если кто хочет узнать подробнее, то звоните (тел. 0967636741) или пишите.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила группировку, которая занималась контрабандой и продажей в Украине лекарственных средств для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Так, незарегистрированные в Украине медпрепараты участники группы из Киева и Харьковщины нелегально получали с территории России и одной из стран Западной Азии.

"Полученную продукцию злоумышленники предлагали на специализированных интернет-платформах и доставляли его заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки. При этом хранение и транспортировка лекарст осуществлялось без соблюдения установленных санитарных норм, в частности температурного режима",- написано в сообщении.

Напомним, карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.

Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.

Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.