20-летнему украинцу требуется срочная помощь для лечения лимфомы Ходжкина, стадия 4Б
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Kharkiv Journal".
Парню нужно пройти 6 курсов химиотерапии, уже пройдено 4. За каждый курс Володимир отдает по 10 тысяч гривен.
Мокрая Тина Кароль ошеломила соблазнительными формами без белья: "Сладкая вишенка"
Судья «Мастер Шеф» рассказал секреты приготовления вкуснейших котлет: «Обязательно беру…»
Украинцев массово лишат соцпомощи, принято жесткое решение: кого Кабмин оставит без денег
Дожди атакуют Украину с новой силой, кого ждет удар: точный прогноз
"Меня зовут Володя, мне 20 лет. Хочу обратиться к неравнодушным людям: мне нужна финансовая помощь для лечения моей болезни - Лимфома Ходжкина, стадия 4Б. Коротко говоря, это рак лимфатической системы, что, как все онко заболевания, нуждается в химиотерапии.
Мне врачи прогнозировали шесть курсов, я прошел уже четыре, за один курс примерно выходит 10000 грн. Государство о таких людях не думает, ибо еще ничем мне не помогла, долго не просил помощи, потому что надеялся сам на себя, но поддержка людей - это самое ценное, что у нас есть. Очень благодарен всем, кто не остался в стороне, извиняюсь что не всем лично поблагодарил",- рассказал о своей проблеме Саламаха Владимир.
Если кто хочет узнать подробнее, то звоните (тел. 0967636741) или пишите.
Ранее мы писали, что СБУ разоблачила группировку, которая занималась контрабандой и продажей в Украине лекарственных средств для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Так, незарегистрированные в Украине медпрепараты участники группы из Киева и Харьковщины нелегально получали с территории России и одной из стран Западной Азии.
"Полученную продукцию злоумышленники предлагали на специализированных интернет-платформах и доставляли его заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки. При этом хранение и транспортировка лекарст осуществлялось без соблюдения установленных санитарных норм, в частности температурного режима",- написано в сообщении.
Напомним, карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.
Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.
Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.