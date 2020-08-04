От Дронова пострадавшие не получили ни копейки

Алена Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в центре Харькова, выплатила двум потерпевшим по 31,67 грн компенсации

Как передает Politeka.net, об этом пишет Днепровская Панорама.

За все время, которое виновница аварии провела в тюрьме, она перечислила всего 31 грн 67 копеек.

"Каких либо ведомости и официальной информации с каких средств происходит отчисление средств пострадавшим нет, поэтому мы очень хотим их получить, почему именно такая сумма и почему только сейчас.

Мы видим фото, где Зайцева загорает, она не работает и почему она так пренебрежительно относится к таким обязанностям, как возмещение нанесенного ущерба. Просто 31 грн — это просто обидно" — рассказала адвокат потерпевших в ДТП.

К слову, от Геннадия Дронова пострадавшие не получили до сих пор ни копейки.

Ранее мы писали, что на Харьковщине 12-летний мальчик умер от ангины

Мать ребенка слишком поздно обратилась к медикам, поскольку лечила сына дома самостоятельно.

Сообщение о том, что в приемное отделение Изюмской центральной районной больницы доставили 12-летнего подростка без признаков жизни, поступило правоохранителям в 23:05 1 августа.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа.

По словам матери ребенка, сын болел ангиной. Она пыталась вылечить его в домашних условиях. Когда же ребенок потерял сознание, женщина на руках принесла его в приемное отделение райбольницы.

Врачи не смогли ничем помочь ребенку. Им осталось лишь констатировать смерть подростка.

Напомним, в Харькове ребенок стал жертвой неадеквата среди бела дня.

Как сообщала Politeka, пьяный мужчина устроил переполох на базе отдыха на Харьковщине.

Также Politeka писала, что маленькая харьковчанка прославилась после брани в супермаркете.