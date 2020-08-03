В Харькове уже больше года не могут утеплить воздушную теплотрассу на улице Таганской 20/1

Соответствующие фотографии опубликовал телеграмм-канала «ТРУХА». На снимках видны трубы, на которых слой утеплителя светит огромными проплешинами, и получается, что зимой тепло уходит просто на улицу.

«15 метров воздушной теплотрассы стоят «голыми»! 1,5 года звоним, пишем в службы - ноль эмоций! В ХТМ разводят руками, мол, нет материалов утеплить трубы (это же Успешный Харьков:v:🏻). Зато как теплопотери с абонентов брать, так это каждый месяц на протяжении всего отопительного сезона!», – говорится в подписи к снимкам.

Тем временем особенно предприимчивые жители Харьковщины решили воспользоваться газом бесплатно, незаконно врезавшись в магистраль. Аж десять незаконных газопроводов выявили сотрудники «Харьковгаза» во время плановой проверки системы газоснабжения.

Самовольные подключения к газораспределительной системе нашли в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.

«Общая сумма начислений, которую должны оплатить воры энергоресурса, составляет около трех миллионов гривен», – сообщили на предприятии. При этом сотрудники «Харьковгаза» отметили, что большинство подключений были скрытыми.

Ранее мы писали о том, что со следующего отопительного сезона харьковчане будут по-новому платить за газ. Уже 1 августа люди получили возможность пользоваться услугами поставщиков, которых считают наиболее оптимальными для себя.

Тариф на газ будет постоянно меняться, а зимой он резко подскочит. Причиной этого является то, что «Нафтогаз» больше не будет регулировать цену на газ, она будет варьироваться в зависимости от ситуации на рынке. В случае, если его стоимость будет явно завышена, харьковчане смогут пожаловаться в Антимонопольный комитет.

Напомним, Нацбанк замораживает зарплаты на счетах украинцев.

Как сообщала Politeka, харьковчанка пожаловалась Зеленскому на заоблачные тарифы.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.