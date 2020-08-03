Харьковская область оказалась на втором месте по Украине по уровню задолженности по заработной плате

С показателями 468,5 млн. грн Харьковчщина уступила только Донецкой области, где долги по зарплате составляют 661,9 млн грн, сообщает «Город Х» со ссылкой на Госстат.

Отмечается, что пять месяцев назад Харьковщина занимала пятое место в этом антирейтинге.

За июнь задолженность харьковских предприятий по заработной плате выросла на 2,1%, или на 9,7 млн. грн.

«Долги на экономически активных предприятиях Харьковщины в июне увеличились на 5%. В результате, на 1 июля 2020 года задолженность составила 185,7 млн гривен», - подчеркнули в ГУ статистики в Харьковской области

Самые большие долги, 88,6% от всех, – на харьковских предприятиях Киевского и Индустриального районов города.

Ранее мы писали о том, что с 1 августа вступит в силу решение о запуске рынка газа, и за коммуналку харьковчанам теперь придется платить по-новому.

Потребители смогут пользоваться услугами поставщиков, которых считают наиболее оптимальными для себя.

Рынок газа должны были запустить в Украине еще несколько лет назад, однако это решение постоянно переносили.

Отмечается, что тариф на газ будет постоянно меняться, а зимой он резко подскочит. Причиной этого является то, что «Нафтогаз» больше не будет регулировать цену на газ, она будет варьироваться в зависимости от ситуации на рынке. В случае, если его стоимость будет явно завышена, харьковчане смогут пожаловаться в Антимонопольный комитет.

Мы также рассказывали, что по 30-40 тысяч гривен задолжало КП «Харьковский метрополитен» своим сотрудникам. Поэтому люди, которым зарплату не платят с марта, вышли на акцию протеста.

Около полусотни работников предприятия собрались в пятницу, 10 июля, на платформе станции «Московский проспект», требуя отдать им честно заработанные деньги.

В свою очередь на предприятии четырехмесячную задержку зарплаты списали на карантин. Мол, из-за вынужденного простоя метрополитен не получал доходов, а следовательно, и платить зарплату сотрудникам было не из чего.

Напомним, Нацбанк замораживает зарплаты на счетах украинцев.

Как сообщала Politeka, харьковчанка пожаловалась Зеленскому на заоблачные тарифы.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.