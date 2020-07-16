Бідая, що трапилася в Новобаварському районі Харкова, де 13 липня матір задушила сина і звела рахунки з життям, стала громом серед ясного неба для рідних і сусідів загиблих

За інформацією видання «Факти», в будинку в Тбіліському провулку 37-річна загибла проживала з матір'ю, братом та двома синами, яких виховувала одна.

У той фатальний день бабуся забрала молодшого онука і пішла в гості, що й врятувало життя дитині. Не було вдома і брата.

Коли чоловік повернувся додому, він побачив страшну картину: сестра лежала у ванній з перерізаними венами, а в одній з кімнат перебував задушений десятирічний племінник. Шокований харків'янин негайно викликав поліцію, яка серед доказів знайшла і передсмертну записку загиблої, де та просила вибачення у близьких і закликала нікого не звинувачувати у тому, що сталося.

Про жінку відомо, що вона ніколи не мала проблем із законом не захоплювалася спиртним і добре дбала про синів. Загибла неофіційно підробляла швачкою.

Що стосується дитини, яку, за версією поліції, мати задушила перед власною смертю, то його звали Нікіта. Він непогано вчився у школі, був тямущим, любив кататися на велосипеді.

Сусіди розповідають, що сім'я була дещо закритою і мало спілкувалася з іншими, але нічого такого, що викликало б осуд, за ними не спостерігали.

Жінка часто просила грошей у борг, проте завжди повертала. Однак останні півроку у неї були серйозні проблеми з фінансами: вона набрала кредитів, які не було чим віддавати. Через це у неї розвинулася депресія.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом вбивства дитини і самогубства дорослого, проте у правоохоронців є вагомі підстави вважати, що жінку діставали колектори. Якщо це доведуть, то загрожували їй людям можуть інкримінувати доведення до самогубства.

Поговорити з родичами загиблих слідство поки не може, тому що ті в шоці від події.

Раніше ми писали про те, що брат загиблої накинувся на журналістів, які приїхали до будинку, щоб зняти сюжет. Він кинув кілька каменів на авто телеканалу АТН. Крім того, за заявами співробітників ЗМІ поліцейські відкрили справи за фактами крадіжки та перешкоджання професійній журналістській діяльності.

Нагадаємо, на Харківщині пропав батько сімейства.

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