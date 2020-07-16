Беда, которая произошла в Новобаварском районе Харькова, где 13 июля мать задушила сына и покончила с собой, стала громом среди ясного неба для родных и соседей погибших

По информации издания «Факты», в доме в Тбилисском переулке 37-летння погибшая проживала с матерью, братом и двумя сыновьями, которых воспитывала одна.

В тот роковой день бабушка забрала младшего внука и ушла в гости, что и спасло жизнь ребенку. Не было дома и брата.

Когда мужчина вернулся домой, он увидел страшную картину: сестра лежала в ванной с перерезанными венами, а в одной из комнат находился задушенный десятилетний племянник. Шокированный харьковчанин немедленно вызвал полицию, которая среди улик нашла и предсмертную записку погибшей, где та просила прощения у близких и призвала никого не винить в том, что произошло.

О женщине известно, что она никогда не имела проблем с законом не увлекалась спиртным и хорошо заботилась о сыновьях. Погибшая неофициально подрабатывала швеей.

Что касается ребенка, которого, по версии полиции, мать задушила перед собственной смертью, то его звали Никита. Он неплохо учился в школе, был смышленым, любил кататься на велосипеде.

Соседи рассказывают, что семья была несколько закрытой и мало общалась с другими, но ничего такого, что вызвало бы осуждение, за ними не наблюдали.

Женщина часто просила денег в долг, однако всегда возвращала. Однако последние полгода у нее были серьезные проблемы с финансами: она набрала кредитов, которые нечем было отдавать. Из-за этого у нее развилась депрессия.

Полиция открыла уголовные производства по факту убийства ребенка и самоубийства взрослого, однако у правоохранителей есть веские основания считать, что женщину доставали коллекторы. Если это докажут, то угрожавшим ей людям могут инкриминировать доведение до самоубийства.

Поговорить с родственниками погибших следствие пока не может, потому что те в шоке от произошедшего.

Ранее мы писали о том, что брат погибшей накинулся на журналистов, которые приехали к дому, чтобы снять сюжет. Он бросил несколько камней на авто телеканала АТН. Кроме того, по заявлениям сотрудников СМИ полицейские открыли дела по по фактам кражи и препятствования профессиональной журналистской деятельности.

Напомним, на Харьковщине пропал отец семейства.

Как сообщала Politeka, студентка пошла на страшный шаг после занятий.

Также Politeka писала, что в Харькове женщина без одежды напугала горожан.