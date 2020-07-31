Неизвестные потрошители унесли блины со спортивной площадки в Харькове, распилив трубу, на которой те крепились

Соответствующую запись с фиксацией деятельности воров опубликовали в группе «Харьков 1654», передает Politeka.net.

Автор записи Альбина Житенева рассказала, что на эту новую и отлично оборудованную площадку приходят жители со всего микрорайона. Однако нашлись те, кто решил нажиться.

«К сожалению, вот что происходит, когда делаешь что-то для наших людей. С этого тренажера уже сняли блины. Кому-то, вероятно, они нужнее, чем всему микрорайону. Честно, просто обидно! У меня просто нет слов!», – эмоционально заявила женщина.

Как видно на кадрах, воры пришли на дело не с пустыми руками, а сумели перерезать трубу, прежде, чем снять блины, которых, если судить по уцелевшей части тренажера, было пять.

Какие-то наркоманы украли блины на спортивной площадке 😡 Теперь весь микрорайон остался без отличного тренажера. Видео: Альбина Житенева Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 30. Juli 2020

По мнению жителей города, украденное следует искать где-то неподалеку.

«На ближайшей приёмке металла искать нужно», «Когда в Киеве в тренажёке в Гидропарке блины регулярно воровали, то их тут же находили в ближайшем пункте приёма металлолома», «Скатываемся», «К сожалению, быдло оно существует рядом с нами и оно, как сорняк в поле, прорастает при любых условиях. Разбитые фонари, поломанные лавочки, согнутые мусорки, это все ота быдлота, которую, к сожалению, не вытравить», «у нас, было, целую детскую качелю спилили, наверное, себе на дачу», «Надо наказать с десяток такого быдла, и тогда станет жизнь налаживаться!», «А почему народные следователи решили, что оное украли именно наркоманы, а не сознательные граждане, разместив их, ну, предположим, на тарель, которая давит на капусточку квашеную», – рассуждают пользователи в комментариях под публикацией.

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