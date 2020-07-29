Десять незаконных газопроводов выявили сотрудники «Харьковгаза» во время плановой проверки системы газоснабжения

Самовольные подключения к газораспределительной системе выявили в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах, передает KHARKIV Today.

«Общая сумма начислений, которую должны оплатить воры энергоресурса, составляет около трех миллионов гривен», – сообщили на предприятии. При этом сотрудники «Харьковгаза» отметили, что большинство подключений были скрытыми.

По словам специалистов, выполнять газоопасные работы имеют право только уполномоченные организации, у которых есть разрешение Государственной службы Украины по вопросам труда, а также специально обученные работники.

«Несанкционированные подключения, выполненные самодельным способом, не только портят состояние газовых сетей, но и подвергают опасности всех окружающих людей через огромный риск аварийной ситуации», – заявили газовщики.

Кроме незаконной врезки, на Харьковщине выявили также около 30 случаев самовольного восстановления подачи газа.

«Домовладения числились как отключенные от газовых сетей, а владельцы самостоятельно восстановили газоснабжение и использовали 87,5 тысяч кубометров голубого топлива. Всех этих потребителей повторно отключили от газораспределительной системы», – сообщается в материале.

Ранее мы писали о том, что Служба безопасности Украины совместно со специалистами ПАО «Укрнафта» разоблачила и ликвидировала в Харьковской области незаконный врез в промышленный нефтепровод «Козиевка-Сиродичи».

Оперативники установили, что на территории Краснокутского района Харьковской области злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. На месте был обнаружен несанкционированный отвод длиной почти километр.

Злоумышленники ежемесячно разворовывали по 150-200 кубометров нефти, нанося этим ущерб государственному предприятию на сумму более 2 млн грн.

Мы также писали, что в Харькове 41-летний мошенник присвоил пять квартир, хозяева которых умерли, а наследники не успели вступить в права владения или же отсутствуют.

На протяжении 2018-2019 годов он вместе с сообщниками отыскивали на территории Харькова квартиры, владельцы которых в них или не проживали, или умерли, а наследников нет, либо же они еще не успели оформить на себя наследство.

Напомним, харьковчане по-новому будут платить за коммуналку, что изменится.

Как сообщала Politeka, харьковчанка пожаловалась Зеленскому на заоблачные тарифы.

Также Politeka писала о том, что в Харькове активизировались мошенники, кто в опасности.