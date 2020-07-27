Через несколько дней в Украине вступит в силу решение о запуске рынка газа, и за коммуналку гражданам теперь придется платить по-новому

Как сообщает издание Finance, уже с 1 августа потребители, в том числе и харьковчане, смогут пользоваться услугами поставщиков, которых считают наиболее оптимальными для себя.

Рынок газа должны были запустить в Украине еще несколько лет назад, однако это решение постоянно переносили.

Отмечается, что тариф на газ будет постоянно меняться, а зимой он резко подскочит. Причиной этого является то, что «Нафтогаз» больше не будет регулировать цену на газ, она будет варьироваться в зависимости от ситуации на рынке. В случае, если его стоимость будет явно завышена, харьковчане смогут пожаловаться в Антимонопольный комитет.

Как известно, в Украине вовсю взялись за тех граждан, у которых большие долги за коммуналку. Теперь имущество злостных неплательщиков разрешено пускать с молотка, начиная от старых вещей, типа одежды, и заканчивая недвижимостью и транспортом. Новый закон разрешает погашать долги, продавая «лишнее имущество».

В списке того, чего нельзя лишать семью должников, указываются одно койко-место на человека, пара обуви, холодильник.

Ранее мы писали о том, что харьковчанам анонсировали подорожание хлеба до конца 2020 года на четыре – пять процентов. В дальнейшем же повышение будет зависеть от колебания инфляции, а также подорожания зерна на мировом рынке.

Напомним, Нацбанк замораживает зарплаты на счетах украинцев.

Как сообщала Politeka, харьковчанка пожаловалась Зеленскому на заоблачные тарифы.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.