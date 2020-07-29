В Харькове полиция сбилась с ног в поисках 16-летней Анастасии Заблодской, которая пропала неделю назад

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей.

Девушка ушла из дома 22 июня в два часа дня и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русого цвета средней длины, глаза голубые.

Была одета в футболку в бело-синюю полоску, джинсовые шорты, розовые мокасины. При себе имела черный рюкзак.

Отметим, что девушка не первый раз уходит из дома.

Если кому-то известна информация о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в Киевский отдел полиции по телефонам: (057) 700-43-04, 063-21-54-684, 102 или любыми средствами.

Тем временем в Волчанском районе на 30 июля собирают группу волонтеров и правоохранителей для поиска 17-летней Елены Забазновой, у которой остался шестимесячный ребенок.

Жительница села Шестеровка ушла из дома 11 июля и до сих пор не вернулась, о ней нет абсолютно никаких вестей.

Вместе с полицией участники поисков планируют опросить жителей родного села Забазновой и соседних населенных пунктов, прочесать окрестности, в том числе лес и поля.

Всех, кто хочет помочь в поисках девушки, просят в четверг, 30 июля, приехать в село Шестеровка на 10 часов утра.

«Координаты 50.185549, 36.913588. Нужно быть в закрытой обуви и одеться по погоде, при себе иметь дождевик, фонарик и портативное зарядное устройство. Следует взять с собой еду, минимум на день и карту местности с радиусом от точки поиска в 30 километров, лучше сделать до сотни копий карты. Не помешают в поисках и лодка, рации, трекеры и квадрокоптер. Связаться с поисковиками можно по телефону 0687770112 ("горячая линия")», – говорится в сообщении всеукраинской организации «Поиск пропавших детей».

Приметы Елены Забазновой: на вид 15-20 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, рыжие длинные волосы, глаза карие. При себе был черный рюкзак небольшого размера.

По словам правоохранителей, у нее также был с собой мобильный телефон, однако он выключился, как только девушка пропала. В полиции не исключают, что Елена исчезла не по своей воле.

Напомним, под Днепром ищут пропавшую без вести 56-летнюю женщину, фото и приметы.

Также Politeka писала, что в Харькове фотограф упала в заброшенную шахту, врачи оказались бессильны.

Ранее Politeka сообщала, что на Харьковщине бесследно исчез подросток.