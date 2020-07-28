Директор департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимир Чумаков не внес в декларацию фирму в Испании, которая принадлежит его жене и дочери

Об этом в своем новом расследовании сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на выписку из испанского бизнес-реестра.

«По данным реестра, Ольга и Алина Чумаковы обладают испанской компанией ACTIVIDADES INMOBILIARIAS BEREZEN S.L, которая занимается предоставлением в аренду недвижимости. Фирма расположена в Жироне», – говорится в публикации ХАЦ на странице в социальной сети Фейсбук.

Ранее мы сообщали о том, что выше упомянутые родственницы Чумакова обзавелись 13 июня 2019 года особняком площадью 303 квадратных метра за 16 миллионов 390 тысяч гривен и земельным участком в 27 соток все в той же Испании. Причем стоимость земли в декларации не была указана.

Сам же чиновник, если верить его декларации, никаких квадратных метров в распоряжении не имеет. Однако он знается на хороших часах, указав в декларации такие бренды как Perelet, Ulysse Nardin, Ulysse Nardin и Zenith, а у его супруги – Ulysse Nardin и Breguet, ювелирные украшения, шубы. Правда, стоимость этих вещей не сообщается.

По информации расследователей, Чумаков, который является человеком из ближайшего окружения мэра Харькова Геннадия Кернеса, уже 10 лет руководит «дорожным» департаментом горсовета.

«За это время созданное им ООО «Паркинг +» стало главным ремонтником дорог в городе, получив более 1 млрд. бюджетных гривен. При этом некоторые магистрали приходится ремонтировать каждый год. Кроме того, этим департаментом постоянно интересуются правоохранители», – отметили в ХАЦ.

Напомним, фирмами-«прокладками» чиновников мэрии Харькова заинтересовались иностранные расследователи.

Как сообщала Politeka, чиновников Кернеса массово пакуют правоохранители.

Также Politeka сообщала, что Кернес обокрал Зеленского перед выборами.