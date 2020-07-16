37-летняя харьковчанка, задушившая 10-летнего сына и покончившая с собой, была должна огромные суммы

В предсмертной записке женщина оставила подробный список ростовщиков и банков, у которых она брала деньги в долг. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграмм-канал «Харьков Оперативный».

По разным подсчетам, сумма долгов погибшей колебалась от 81 тысячи до 200 тысяч гривен.

Полиция не исключает, что на такой радикальный шаг харьковчанку толкнули именно коллекторы, которые вымогали вернуть долги.

Ранее мы рассказывали о том, что соседи характеризовали погибшую как хорошую мать, которая любила и заботилась о двух своих сыновьях. Мальчиков она воспитывала одна. Женщина с детьми жила вместе с мамой и братом в доме на переулке Тбилисском.

В тот роковой день бабушка взяла младшего внука и пошла с ним в гости, брата тоже не было дома. Женщина, по версии следствия, сначала задушила ребенка, а затем перерезала себе вены в ванной. Когда родственник, вернувшись домой увидел сестру, помочь ей уже ничем не смог.

В полиции рассказали, что в последнее время женщина находилась в депрессии из-за проблем с деньгами. Она часто брала в долг у соседей, но всегда возвращала деньги, а вот с банками рассчитаться не смогла, хоть и подрабатывала неофициально швеей.

Сейчас правоохранители возбудили уголовные дела по фактам убийства и самоубийства, однако не исключено еще одно дело против коллекторов, если подтвердится, что они давили на погибшую. Им могут инкриминировать доведение до самоубийства.

Напомним, доведенная до отчаяния харьковчанка забрала две жизни, детали ЧП.

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