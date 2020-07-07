К аномальной жаре на Харьковщине добавилась еще одна проблема – пожары на пшеничных полях

За два прошедших дня огонь уничтожил свыше 30 гектаров пшеницы на корню, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, 5 июля в 22:36 спасатели получили сообщение о том, что в селе Грушеваха Барвенковского района бушует масштабный пожар на поле.

По указанному адресу немедленно отправили два отделения на автоцистернах. Когда пожарники прибыли на место, то увидели, что горит пшеничное поле на площади 23 гектара. Через час им удалось локализовать огонь, а в 23:50 полностью его погасить.

Что стало причиной чрезвычайного происшествия, сейчас выясняют правоохранители.

Пожар прокомментировал и глава ХОГА Алексей Кучер. Чиновник не исключает, что причиной пожара стал поджог.

«Произошел он в связи с поджогом, потому что начался с середины поля. Понятно, что это не просто кто-то ехал мимо поля и бросил сигарету или еще что-то. Кто-то работает, наверное, против определенных сельхозпроизводителей», – заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Уже на следующий день, 6 июля, около двух часов дня спасатели получили новое сообщение о бушующем огне на поле пшеницы в селе Рясное Близнюковского района.

Туда выехала отделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне, которое, прибыв на место, увидело, что пожар охватил около десяти гектаров площадей. Кроме пшеницы, горела также трава в лесопосадке.

Через час сотрудники ГУ ГСЧС смогли ликвидировать огонь. Как и в первом случае, причина пожара сейчас устанавливается.

Спасатели просят граждан в период высоких температур воздержаться от разжигания костров, а также неосторожного обращения с огнем, поскольку это чревато огромными убытками.

Напомним, в Харькове огонь охватил стоянку, массово уничтожая авто.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил известную украинскую фабрику, город заволокло едким дымом.

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