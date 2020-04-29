Поджигатели сухой травы подвергли жителей Харьковщины новой опасности

В Балаклее неподалеку от военного арсенала, где в прошлом году гремели взрывы, разгорелся масштабный пожар, передает UA:Харьков.

Около половины первого дня огонь вспыхнул на выезде из города на окружной дороге.

По словам представителя ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, пожар произошел по другую сторону арсенала, а его площадь составляет 350 квадратных метров.

На борьбе с огнем задействованы три отделения спасателей.

В соцсетях пользователи поделились видео, на котором видно густой дым на окраине города.

В Балаклее опять что-то горит 🔥 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 29. April 2020

Как известно, этот населенный пункт фактически находится на пороховой бочке. 23 марта 2017 года в результате пожара на военном арсенале начали детонировать боеприпасы, осколки от которых разлетались далеко вокруг. Тогда погибло две женщины, а сотни домов были разрушены или повреждены.

Второй пожар со взрывами произошел в Балаклее 15 ноября прошлого года. Во время утилизации боеприпасов прогремело несколько взрывов, которые унесли жизни троих военнослужащих.

Ранее мы рассказывали о том, что на камеру попала банда малолетних злоумышленников, которые подожгли траву в Федорцах под Харьковом и убегают прочь от места преступления. Видео опубликовали в группе «Харьков 1654».

Федорцы. Вот эта детвора подпалила сухую траву. Из-за них гибнут животные и сгорают дома. Про пожарных вообще молчим, мужики с утра до вечера тушат траву. Если кто их узнал, напишите в директ Видео: ХС Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 9. April 2020

Как можно заметить на записи, в поджоге участвовали три человека. Увидев огонь, который поднимается на несколько метров, пожирая сухостой, они бросились наутек.

Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.