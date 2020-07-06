Огромная надпись «Україна понад усе» украшает набережную напротив бывшей приемной «Оппоплатформы — За жизнь»

Она появилась на месте ранее закрашенного слогана «Україна або смерть», передает Politeka.net cо ссылкой на соцсети и местные СМИ.

Длина надписи, нарисованной на Харьковской набережной, 7/9, составляет 50 метров. Она выполнена в цветах украинского флага и видна очень далеко.

Надпись сделали участники «Национального Корпуса» ночью 4 июля.

«Мы рисовали его всю ночь, и где-то в 8 утра он был готов. Как рисовали? Есть же лодки, поэтому мы (более 20 человек) собрались, нарисовали фон, а затем уже буквы. Получилось очень красиво, будем делать наш город еще более патриотическим », - сообщил глава харьковского отделения партии Константин Немичев.

На такую активность жители Харькова отреагировали по-разному.

«Признание в любви всегда отчаянно. Ребята, в вас пропал дух авантюризма!», «Надпись на Титанике», «Жаль, что патриотизм только на словах и, к сожалению, на ненависти. А на ненависти много не построишь», «Это все равно, что водить хороводы с факелами. Шоу для лохов. Спустить пар и показать лохторату, что в Украине существует демократия и иное мнение😂😂😂😂», «Актуально ещё и как! В Харькове очень много патриотов, если вы их не видите, то это ваша проблема», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Украинский институт национальной памяти направил в мерию Харькова письмо с рекомендацией убрать со здания советские символы.

Речь идет об ордене Ленина, ордене Октябрськой революции на фасаде здания, а также о серпах и молотах внутри сессионного здания городского совета.

В УИНП уточнили, что они не наделены полномочиями административного влияния на органы местного самоуправления, юридические лица и организации, однако могут реагировать на вопросы, которые поднимаются неравнодушными гражданами, отправляя соответствующие запросы.

Напомним, Кернес плюнул в лицо патриотам: в Харькове увековечили скандального генерала.

Как сообщала Politeka, активисты отомстили Кернесу за любовь к генералу КГБ.

Также Politeka писала, что Кернес отличился новым скандальным заявлением.