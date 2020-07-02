Под Харьковом на протест против передачи земель для пастбищ в частную собственность явились необычные митингующие

Жители села Циркуны пришли под окна органов местного самоуправления не одни, а пригнали с собой около десятка коров, передает UA: Харьков.

Почти 20 человек, которые собрались на акцию, не согласны с планами местного руководства по поводу земли. Например, для местной жительницы Нины Солоненко новость о передаче земли в частную собственность стала огромной неожиданностью.

«Для нас выделена была земля под сенокос, под пастбища, а оказалось, что ее нет, и мы об этом не знали. Мы вот буквально узнали две недели назад, что земля отдана, даже луг, который можно было накосить, то они розданы. Нам позвонил и предупредил уже наш председатель сельсовета, когда земли почти нет». – возмущается женщина.

Сейчас коров пасут на пустующих участках под застройку и не имеют площадей, чтобы накосить на зиму сена.

В начале акции селяне передали главе сельсовета и депутатам коллективное обращение, чтобы те рассмотрели его на сессии.

Председатель Циркуновского сельсовета Николай Сикаленко сообщил, что в частную собственность планируют передать в 20 гектаров земли, в то время как в селе около 100 гектаров земли для выпаса. А соответствующее решение на сессию выдвинула земельная комиссия. Последнее слово – за депутатами.

На сессии депутаты решили до рассмотрения вопроса о передаче земель провести инвентаризацию.

Напомним, протест под стенами диспансера в Харькове перерос в драку с полицией.

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