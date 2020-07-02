На Харьковщине пропал мальчик 2006 года рождения

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как рассказали правоохранители, Егор Колесник ушел из дома 1 июля и на связь не выходит.

Приметы: на вид 14 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет в рубашку в красно-синюю клетку, черные шорты, красные кроссовки.

Если кому-то известна какая-либо информация о разыскиваемого, просьба сообщить в Липецкий отел полиции ГУНП в Харьковской области по телефонам: 102, 74-71-202, 700-29-16 или другим удобным способом.

Ранее мы писали о том, что в Харькове в квартиру с ребенком среди белого дня ворвались грабители. О вопиющем случае рассказали в социальных сетях.

Все произошло около половины второго дня, когда в дверь постучались преступники. В этот момент дома был только 12-летний ребенок.

«Сказали «Твой папа попал в аварию, открой дверь». Он открыл. Квартиру перевернули верх дном. Что пропало, пока неизвестно. Мальчик жив, но испуган», – говорится в сообщении.

В комментариях одна из читательниц рассказала похожую историю, которая закончилась для нее травмами. Когда она вернулась домой с работы днем, то застала преступника на горячем. Увидев хозяйку, тот бросился на нее с ножом, а затем связал и убежал. Как затем оказалось, ему было 29 лет, мужчина наркозависимый и игроман, а также имел за плечами убийства и грабежи.

Напомним, на Харьковщине бесследно исчез подросток.

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.

Также Politeka писала, что в Харькове бесследно пропала женщина.